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1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı

01.01.2022 09:36
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunun asfaltlama çalışmaları sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunun asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak.

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 5 bine yakın çalışanın 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla köprü tamamlanma aşamasına geldi. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini simgeleyen köprünün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, araç geçiş yolunda son tabliye bloğunun montajı yapıldı ve Avrupa ile Asya kıtaları köprüyle birbirine bağlanmış oldu. Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 4 bin 608 metrelik yol asfaltlandıktan sonra 1915 Çanakkale köprüsü açılışa hazır hale gelecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Böylece Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz geçilebilecek. 2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.


1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
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1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı - Son Dakika
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