1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yollarının sökümüne başlandı

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, işçilerin üzerinde çalışması, ana halatlar ve askı halatlarının montajı için kurulan kedi yollarının sökümüne başlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 yıl süren çalışmanın ardından geçen 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan, toplam uzunluğu 4 bin 608 metre köprü, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını aldı. 318 metre yüksekliğe sahip kuleler ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor.

Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Lapseki ve Gelibolu yakalarında kuleler inşa edildikten sonra, kedi yolunu oluşturmak amacıyla ilk olarak 2 yaka arasına kılavuz halatlar çekildi. Ardından da üzerinde işçilerin çalışacağı, ana halat ve askı halatlarının montajının yapılacağı kedi yolu olarak tabir edilen 4 bin 330 metrelik platform kuruldu.Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılmasıyla kedi yollarının sökümüne başlandı. Söküm çalışmalarının ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kedi yolları kaldırıldıktan sonra köprüde sadece beyaz renkteki ana halatlar kalacak. Kırmızı renkteki kuleler ile 1915 Çanakkale Köprüsü, Türk bayrağı renklerini simgeleyecek.

Öte yandan, köprünün mimarı ışıklandırma çalışmaları da devam ediyor. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen eserlerin kulelere montajının eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.