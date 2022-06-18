1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu"nun sökümüne başlandı - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu"nun sökümüne başlandı

18.06.2022 13:16
1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu"nun sökümüne başlandı

Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart'ta hizmete açılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde, işçilerin üzerinde çalıştığı platform olan "kedi yolu"nun sökümüne başlandı.

Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart'ta hizmete açılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde, işçilerin üzerinde çalıştığı platform olan "kedi yolu"nun sökümüne başlandı.

Boğazda Asya ile Avrupa kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve köprünün silüetini oluşturan kedi yolu, Kasım 2020'den itibaren iki ayda tamamlandı.

Köprü projesinin su üstü çalışmalarının hızlanmasını sağlayan yolun işlevi sona erdi. Yaklaşım viyadüklerinden 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolunun sökümünün, ağustos ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca, mimari ışıklandırma çalışmaları devam eden köprüde, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen eserlerin kulelere eylül ayında monte edilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu'nun sökümüne başlandı - Son Dakika

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