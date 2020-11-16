1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı

16.11.2020 15:14
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı ve 'asırların hayali' dediği 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı ve 'asırların hayali' dediği 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Köprünün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu'nun yapımına başlandı.

Çanakkale Boğazı'nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılmıştı. Geçen aylarda ise 318 metrelik kuleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlanmıştı. Ardından da Kedi Yolu yapımı için kılavuz halatlar çekilerek, Avrupa ve Asya kıtaları ilk kez bir çelik halatla da olsa birbirine bağlanmıştı.

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara vermeden devam ediyor. Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımına da başlandı. İlk olarak Kedi Yolu'nun halatları çekildi. Ardından da üzerinde çalışılacak platform örülmeye başlandı. Yaklaşık 400 metrelik bölümü tamamlanan Kedi Yolu Platformu Asya yakasından Avrupa yakasına kadar uzanacak. Köprünün ana halatları Kedi Yolu üzerinde yapılacak çalışmalarla çekilecek. Askı halatlarının montajı da tamamlandıktan sonra tabliyelerin montajına başlanacak. DÜNYANIN EN YÜKSEK KULESİNE SAHİP OLACAK1915 Çanakkale Köprüsü, toplam 101 kilometrelik, Malkara- Çanakkale otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer alıyor. Köprü projesi, Türkiye'nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan birisi olarak gösteriliyor. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı olan 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2023 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacak. Ayrıca, Dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsünün, 318 metrelik yüksekliği, 3'üncü ayın 18'ine gönderme yaparak, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil ediyor.TASARIMDA İNCE DETAYLAR1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.


- Çanakkkale
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı - Son Dakika


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