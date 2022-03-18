1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ - Son Dakika
Üye Girişi

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ

18.03.2022 23:16

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı. Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı'nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ

YORUMLAR
500
1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete 'Pahalı mı?' diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete 'Pahalı mı?' diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi Güney Kore Başbakanı Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuştu Açıklaması Güney Kore Başbakanı Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuştu Açıklaması

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:55 "Asgari ücrete yılda iki kez zam gelir mi?" sorusuna AK Partili Cahit Özkan'dan heyecanlandıran yanıt
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 23:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement