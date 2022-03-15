1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıklar yapılıyor

15.03.2022 12:24
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıklar yapılıyor

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek açılış için hazırlıklar sürüyor.

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - " Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek açılış için hazırlıklar sürüyor.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak, Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan köprünün açılışına günler kala hazırlıklar devam ediyor.

Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresindeki düzenlemeler sürerken, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak.

Personelin hummalı çalışma yürüttüğü köprünün 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

Simgelerin köprüsü

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.

"6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak"

1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, AA muhabirine, projenin başından beri burada görev yaptığını söyledi.

Alemdaroğlu, "Köprü, ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlemesi, tören hazırlıkları... Onları da bugün yarın tamamlayıp cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını dile getiren Alemdaroğlu, bu süreçte sis nedeniyle deniz yolu ulaşımının aksamasına, yazın ve resmi tatillerde 7-8 kilometreye varan araç kuyruklarına tanıklık ettiğini belirtti.

Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, "Yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ederim." diye konuştu.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika


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