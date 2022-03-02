1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı

02.03.2022 17:56

Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak olan top mermisi figürleri yola çıktı.

Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak olan top mermisi figürleri yola çıktı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermisini temsil eden çelik yapılar yarın sabah saatlerinde Çanakkale'deki köprü şantiyesinde olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üzerinde yer alacak sembolik Seyit Onbaşı top mermileri için yarın sabah 09.00'da Çimtaş'a ait 'GMK-1' adlı gemi Çanakkale'ye gelecek. 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin tüm kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, projenin son kalıcı çelik imalatı olan kule üstü top mermisi figürlerinin imalatı ve şantiyeye sevki işini de üstlendi. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak olan, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki bu anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlanmıştı. İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te yürütülen bu yapılar, 2 Mart 2022'de Çimtaş'ın kendi gemisi 'GMK-1' ile 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesine sevk edildi.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı tamamlanmak üzere olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI'NIN SIRTLANDIĞI TOP MERMİLERİNİN TASVİRİ YER ALACAK

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığı da 2023 metre olarak hayata geçirildi. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

İSTANBUL BOĞAZI GEÇİŞİNE YENİ BİR ALTERNATİF OLUŞACAK

İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.

ASYA VE AVRUPA ALTINCI KEZ BİRLEŞTİRİLMİŞ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TURİZM CANLANACAK

Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun, Gebze- İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı

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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE YERLEŞTİRİLECEK TOP MERMİSİ FİGÜRLERİ YOLA ÇIKTI 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE YERLEŞTİRİLECEK TOP MERMİSİ FİGÜRLERİ YOLA ÇIKTI Çanakkaleliler 'boğazın gerdanlığı'nın açılışını heyecanla bekliyor Çanakkaleliler 'boğazın gerdanlığı'nın açılışını heyecanla bekliyor

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, İstanbul, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı - Son Dakika


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