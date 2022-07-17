Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçiren tatilciler, yarın başlayacak mesai öncesinde evlerine dönmek üzere yollara koyuldu. Çanakkale Boğazı geçişinde tatilcilerin bir bölümü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları kullanmayı tercih etti. Çanakkale Boğazı geçişlerinde bu yıl ilk kez 2 alternatif yol bulunması nedeniyle feribot iskelelerinde geçmiş yıllarda alışagelmiş kilometreleri bulan uzun araç kuyrukları oluşmadı. ( DHA )

Kurban Bayramı ile ilgili 'Canlıları keserek bayram olmaz' diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN BAYRAM DÖNÜŞÜ GEÇİŞİ - Son Dakika

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