1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN BAYRAM DÖNÜŞÜ GEÇİŞİ - Son Dakika
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN BAYRAM DÖNÜŞÜ GEÇİŞİ

17.07.2022 13:36

ÇANAKKALE'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak geçişlerini sürdürdü.

ÇANAKKALE'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak geçişlerini sürdürdü.

Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçiren tatilciler, yarın başlayacak mesai öncesinde evlerine dönmek üzere yollara koyuldu. Çanakkale Boğazı geçişinde tatilcilerin bir bölümü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları kullanmayı tercih etti. Çanakkale Boğazı geçişlerinde bu yıl ilk kez 2 alternatif yol bulunması nedeniyle feribot iskelelerinde geçmiş yıllarda alışagelmiş kilometreleri bulan uzun araç kuyrukları oluşmadı. (DHA)

YORUMLAR
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Kurban Bayramı ile ilgili 'Canlıları keserek bayram olmaz' diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı Kurban Bayramı ile ilgili 'Canlıları keserek bayram olmaz' diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ, TATİLİN SON GÜNÜNDE DE TIKLIM TIKLIM ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ, TATİLİN SON GÜNÜNDE DE TIKLIM TIKLIM
Kaynak: DHA

1915 Çanakkale Köprüsü, Kurban Bayramı, Kuzey Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN BAYRAM DÖNÜŞÜ GEÇİŞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN BAYRAM DÖNÜŞÜ GEÇİŞİ - Son Dakika
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