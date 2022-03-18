1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türkiye Sigorta Güvencesi - Son Dakika

Türkiye'nin stratejik varlıklarını sigortalamayı amaçlayan Türkiye Sigorta, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 18 Mart 2023'e kadar güvence sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, ülkenin stratejik projelerini güvence altına almayı sürdürüyor. Mühendisliğinde ve tasarımındaki detaylarla simgelerin köprüsü olarak kabul edilen ve Türkiye tarihinde iz bırakan projelere eklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, Türkiye Sigorta güvence sağlıyor. 18 Mart 2023'e kadar geçerli olacak poliçe, yangın, yıldırım, infilak, deprem, doğal afetler, makine kırılması ve kar kaybı gibi teminatları içeriyor.

"Stratejik projelerde yer almaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Türkiye, son yıllarda ulaşım alanında yaptığı örnek yatırımlarla ve projelerle dünyada sayılı ülkeler arasında yerini alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçen çok sayıda prestijli projenin son halkası 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayan, Çanakkale'nin destanlarla dolu tarihine yakışan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sağladığımız teminatla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye için anlam ve önemi büyük olan bu projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gücünü bu kadim coğrafyadan alan Türkiye Sigorta olarak, ülkemizin dört bir yanındaki herkes için hayata geçen stratejik projelerde yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.