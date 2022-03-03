ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı

03.03.2022 09:37

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürünün şantiye alanına sevkiyatı tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürünün şantiye alanına sevkiyatı tamamlandı.

Projenin kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, son olarak kule üstü top mermisi figürlerinin yapımı ve şantiyeye sevkini de üstlendi.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin tepelerine monte edilecek, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlandı.

İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te tamamlanan bu yapılar, dün Bursa Gemlik Limanı'ndan 92 metre boyundaki "GMK-1" isimli gemiyle Çanakkale'ye sevk edildi. 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üzerinde yer alacak top mermisi figürlerini taşıyan gemi, sabah Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Köprünün altından geçen gemi daha sonra Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde bulunan şantiye alanına getirildi.

Top mermisi figürlerinin Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere montajının planlama dahilinde ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi.

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı

YORUMLAR
500
Tarihi Köprü'nün Seyit Onbaşı tasvirleri Çanakkale'de... Tarihi Köprü'nün Seyit Onbaşı tasvirleri Çanakkale'de... '18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla tarihe bir mühür daha vuracağız' '18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla tarihe bir mühür daha vuracağız'

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Gemi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:21:01. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement