1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

17.03.2022 12:07
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

1915 Çanakkale Köprüsü için dünyada yalnızca iki firmanın üretebildiği rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından üretildi. Çanakkale'nin rüzgarlı boğazında araçların konforlu geçmesi için 20 milimetre kalınlığında, 4 metre yüksekliğindeki 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Yente Yapı'nın kendi tesislerinde özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

(Ahmet Furkan Gülap-İHA)

1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri - Son Dakika


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