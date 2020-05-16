1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği, 3'üncü ayın 18'ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir." dedi.

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloku Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle yerine yerleştirildi.

Törende konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında tarihi günlerden birini daha yaşadığını, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birini yaptıklarını söyledi. Köprünün 318 metrelik dünya birincisi kulelerinin son çelik blok montajını yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dördüncü kulemizin 128. son tablasını yerleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprümüz, toplam 101 kilometrelik, Malkara-Çanakkale Otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bir hafta önce İstanbul Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının tünel bitim töreninde yerin 72 metre altındaydık. Bugün de sizlerle birlikte 318 metre yükseklikte yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bu proje, Türkiye'nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan biridir. 1915 Çanakkale Köprüsü, iki yakayı buluşturacak bir köprü olmaktan öte, adeta tarihimize saygı duruşudur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca, Dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği, 3. ayın 18'ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir."

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, vatan için şehit olanlara ve bugün bölgenin kalkınması için gayret edenlere vefa borçları olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışarak projeyi 18 Mart 2022'de başarıyla bitireceğiz. Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşıma yoğunluğu, gün geçtikçe artmaktadır. Bu kapsamda, 6 bin 101 kilometreden 27 bin kilometrenin üzerine çıkardığımız bölünmüş yol uzunluğumuz, sürekli artan bu yük ve yolcu taşıma yoğunluğumuzu kaldırmıştır. Ülkemiz düne kadar doğu-batı aksında koridor ülke konumunda iken bugün güney-kuzey aksında da üç kıtanın bağlandığı lojistik üs olmuştur. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projelerimizle bu konumumuz daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

- "Zaman ve yakıttan yapılacak tasarruf yıllık 567 milyon lira olacak"

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ile 1,5 saat süren ulaşımın 6 dakikaya ineceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, taşıt işletme giderleri ve ekonomik kayıpların da ortadan kalkacağını söyledi.

Trafik sıkışıklığı, emisyon artışları ve gürültü kirliliğinin de azalacağını aktaran Karaismailoğlu, "Trafik kazaları ile oluşan can ve mal kayıpları en aza inecek. Çok daha kısa, hızlı ve konforlu bir yolculuk tesis edilecektir. Yalnız Çanakkale'ye değil tüm Türkiye'ye sosyo-ekonomik açıdan değer katacak ve ulaştırma sahnesinde yeni bir perde açacaktır. Trakya ve Ege Bölgemizi kıta Avrupası ile buluşturan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgemizde ticaret yollarını bir kez daha birbirine bağlayarak ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır." dedi.

Köprüyü de içeren Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'yi Ege Bölgesi'ne bağlayan ana arter olacağını dile getiren Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Marmara'nın kuzeyini, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir Otoyolu ile batı ve güneyini Balıkesir-Bursa ve Kocaeli Otoyolları ile, tüm Marmara'nın etrafındaki otoyol ringini tamamlayacak. Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu'nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif olacak. 101 kilometre olacak otoyolumuz ile, mevcut devlet yolu, yaklaşık 40 kilometre kısalacak. Zaman ve yakıttan yapılacak tasarruf yıllık 567 milyon lira olacak. Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı da tüm tedbirlerimize alarak sosyal mesafe, hijyen ve düzenli sağlık kontrolleri yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde binin üzerindeki şantiyelerimizde olduğu gibi buradaki çalışmalarda da 'önce sağlık, önce insan' ilkesine göre hareket ediyoruz. Pandemi sürecine rağmen aldığımız önlemler sayesinde, şantiyelerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi milletimizden aldığımız güçle geleceğe hazırlıyoruz. İmkansız denileni gerçekleştirmenin, ülkemiz için gurur, dünya içinse örnek projeler yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumlulukla devletimizle, milletimizle el ele nice güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz."

- Proje için 25 ülkeden kredi sağlandı

Törende konuşan proje ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise Türkiye'nin her köşesindeki projede devletin varlığını hissettiklerini, ileride çok daha büyük bir Türkiye görmek adına projelerin önemli olduğunu kaydetti.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de salgın sürecinde çalışanların büyük fedakarlık gösterdiğine işaret ederek "Kredi bulma konusunda sıkıntı yaşamadık. Dünyanın her yerinden 25 ülkeden kredi sağladık." dedi.

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu büyük bir projede yer aldıkları için gurur duyduklarını ve sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Törene ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı - Son Dakika

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