1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı

19.03.2022 20:20
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, dün açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması dolayısıyla boğaz hattındaki seferlerde düzenleme yaptı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, dün açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması dolayısıyla boğaz hattındaki seferlerde düzenleme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat ve Gelibolu- Lapseki arasındaki feribot seferlerinin 1 hafta süreyle azaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1915 Çanakkale Köprüsü geçişlerinin 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle 19 Mart cumartesi günü itibarıyla 26 Mart'a kadar Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hatlarında sefer tarifesinde değişiklik söz konusudur. Belirtilen hatlarda yoğunluk durumunda tarifeye ek olarak seferler gerçekleştirilecektir. Mesai saatleri gözetilerek yaya geçişlerinin fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde sık sefer gerçekleştirilirken nispeten yaya yoğunluğunun az olduğu gündüz seferleri ise azaltıldı. Lapseki-Gelibolu hattında ise yine aynı hassasiyetle yaya yoğunluğunun olduğu sabah ve akşam saatlerinde saat başı, yaya yoğunluğunun olmadığı gündüz saatlerinde de 2 saatte bir sefer yapılacaktır."

Geçici tarifeye şirketin www.gdu.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

YORUMLAR
500
KGM, CHP'li milletvekilinin 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin iddialarını yalanladı KGM, CHP'li milletvekilinin 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin iddialarını yalanladı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 20:26:49. #1.11#
SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement