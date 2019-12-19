1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı

6 saat önce

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı, System.String[]

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 100 metreye ulaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkii ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.


Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün Avrupa yakasındaki deniz içindeki kesonları üzerine 9'uncu, Anadolu yakasındaki kesonları üzerine de 10'uncu bloklarının yerleştirilmesiyle köprünün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.


1915 Çanakkale Köprüsünün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsil etmesi sebebiyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Tarihi köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı tahmin ediliyor.


Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. - ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
23:10 ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma - Son Dakika
23:07 Türk kadınının "hak mücadelesi"ni anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
23:04 Saffet Emre Tonguç'un "Kanatlarımda İstanbul" adlı kitabı çıktı - Son Dakika
23:04 Gülmek İyileştirir Derneği 2. Hijyenik Oyun Merkezini Şişli'de açacak - Son Dakika
23:03 MKEK Genel Müdürü Akdere: "MKEK özelleşmeyecek, özel sektör mantığıyla çalışacak" - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:13:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]