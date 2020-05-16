1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında son bloklar konuluyor - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında son bloklar konuluyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında son bloklar konuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:26 Kaynak: İHA
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