1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada 2 bin işçi üretiyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarının üretiminde binlerce işçi çalışıyor.

" Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Köprünün, ağırlığı 105 bin tonu bulan kalıcı çelik yapıları ise Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki Çimtaş fabrikalarında üretiliyor. Yaklaşık 3 yıldır yoğun çalışmaların sürdüğü fabrikalarda işçilerin 2 binden fazlası sadece köprü projesine yönelik mesai yapıyor.

Çelik şaft, ankraj bloğu ve çelik kule imalatı da yapılan tesislerde, köprüde araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye blokları için çalışmalar hızla devam ediyor.

Gemlik'te tabliyeler için üretimi tamamlanan paneller, firmanın Gölcük'te bulunan tersanesine aktarılıyor. Burada yapılan blok teşkili ve deneme çatımının ardından Çimtaş'a ait, kendi yapımı olan "GMK-1" isimli dinamik pozisyonlama sistemine sahip gemiyle montaj sahasına naklediliyor.

Çeliğin yanı sıra başka malzemelerin de kullanıldığı, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 153 bloktan oluşan tabliyeler, Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerlerine konularak sağlamlaştırılıyor.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne denk gelen 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.