1915 Çanakkale Köprüsü'nün detayları gazetecilere anlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen "1915 Çanakkale Köprüsü"nün detayları ve özellikleri Çanakkale'de görev yapan gazetecilere anlatıldı.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri Reşit Yıldız ve Ömer Güzel, Lapseki Ankraj Sahası'nda bulunan Karayolları Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, köprünün yapım aşamaları hakkında bilgi verdi.

Barındırdığı özellikleri itibariyle simgelerin köprüsü olarak anılan köprünün yapımından tamamlanıncaya kadar geçen sürede önemli bir projenin hayata geçirildiği belirtilirken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölgeler arası bağlantıda önemli rol üstlendiği kaydedildi.

Köprüyle ilgili tanıtım filminin izlenmesinin ardından gazeteciler Asya kıtasından Avrupa'ya geçti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün 5 yılda tamamlandığını söyledi.

Köprünün başlamadan önce bazı kesimlerce yapılamayacağının iddia edildiğini hatırlatan Makas, "Bu proje 5 yıl önce başlamadan evvel başlayamaz, bitirilemez diyorlardı. Ekonomik ve matematik dehalarını kullanarak bu köprü pahalı diyorlardı. Fakat bu köprü her şeye rağmen, pandemiye rağmen küresel ekonomik türbülansa rağmen bitti ve aziz milletimizin hizmetine girdi." dedi.

"Bu projenin uluslararası arenada göğsümüzü kabartan bu kıymetli projenin yapım sürecinde merakla yetinmeyip şehrine olan etkisini, ilçesine olan etkisini ve katkısını değerlendirmemek görmemek adına adeta her şeye gözünü kapatan belediye başkanlarını ve milletvekillerini bizler kendi seçmeninin ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" diyen Naim Makas köprünün 20 binden fazla kişinin emeğiyle inşa edildiğine dikkati çekti.

Toplantıya Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ile partililer ve şirket temsilcileri katıldı.