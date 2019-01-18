1915 Çanakkale Köprüsü'nün Kule Keson Temelleri Atıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temelleri atıldı Çanakkale 1915 Köprüsü erken tamamlanacakÇANAKKALE - '1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan Islak Havuza Geçiş Töreni' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet...

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temelleri atıldı

Çanakkale 1915 Köprüsü erken tamamlanacak



ÇANAKKALE - '1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan Islak Havuza Geçiş Töreni' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, daire amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Mehmet Cahit Turhan, "Burada zamana ve mekana kayıt düşecek bir eser yükseliyor. Keson batırma ise, bu eserin en zahmetli, en önemli aşamalarından birini teşkil edecek. Bu anlamlı törenle keson taşıma aşamasını başlatmış bulunuyoruz. Çanakkale sadece bir şehir, bir boğaz değil. Çanakkale deyince akla çok şeyler geliyor. Hatıralarda Çanakkale'de yaşanmış çok önemli hadiseler var. Dünyanın yenilmez denilen 7 düvel armadalarının battığı bir boğaz var. Bu tehdide gülen 15'liler var. Çanakkale, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yokluklar ve zorluklar karşısında yılmama iradesi var. Kamu özel işbirliği modeliyle yapımını gerçekleştireceğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşık 3 milyar 100 milyon Euro yatırım tutarıyla ülkemizin en büyük projelerinden birisi. Bu dev eser İstanbul Boğazının iki kat uzunluğundaki Çanakkale Boğazının iki yakasını birleştirecek. Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz batı Anadolu bölgemizdeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e ulaşacak. Feribotla 30 dakikada geçilen, ancak bekleme süreleri ile 1 saate çıkan Çanakkale Boğazı geçiş süresi 4 dakikaya inecek. Yapımı devam eden Gebze-İzmir ile Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara otoyolu İzmir-Aydın ile Marmara ve Ege bölgelerindeki otoyollarının birbirleriyle entegre olmasını da sağlamış olacağız. Ülkemizin ekonomisinin can damarı ve nüfusumuzun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemleri kara yolu ulaşım ağımızla bütünleşmiş olacaktır. Bu bölgemizde ekonomi şahlanacak, sanayi kuruluşlarımız için uzaklar yakın olacaktır. Bu proje ile mevcut Edirne-İstanbul-Ankara otoyolundaki trafik rahatlayacaktır. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna bağlanması ile İzmir-Aydın-Antalya gibi illerimizdeki turizm hareketleri zirveye çıkacaktır. Mevcut İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale yolu çoğunlukla yerleşim alanları ve sahilden geçmektedir. Bu projenin hizmete girmesiyle taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk sürelerinde bambaşka bir evreye geçilmiş olacaktır. Köprünün bitiş tarihi olarak 2023 planlanmıştır. Çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. İnanıyorum ki Çanakkale Köprüsü'nü milletimiz açısından çok büyük anlam ifade eden 2022 yılının 18 Mart'ında hizmete açacağız. Çanakkale Köprüsü'nün stratejik önemi zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Öte yandan köprü sahip olduğu kanam kadar parmakla gösterilecek mühendislik potansiyeliyle övgüleri hak etmektedir. Tamamlandığında 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacaktır. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadüklerle birlikte 4608 metreyi bulacaktır. Yüksekliği ise üçüncü ayın 18'ini temsilen 318 metre olacaktır. Köprü bu özellikleri ile dünyanın sayılı projelerinden biri durumundadır. Çanakkale köprüsü dünyanın en yüksek mühendislik ve tasarı örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kuru havuzdan, ıslak havuza taşıyacağımız kule kesonları Asya tarafında su seviyesinden 45 metre altındaki deniz tabanına, Avrupa tarafından ise su seviyesinden 37 metre derinlikteki deniz tabanına oturtulacaktır. 45 metre 6 santimlik tabya genişliğine sahip ikiz tabya halinde inşa edilecek köprünün kule kesonlarının oturacağı konumlarda zemin iyileştirmesi için 2,5 metre çapında toplam 368 adet kazık çakılmıştır. Kuru havuzdaki imalatları tamamlanan 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa kule keson temeliyle 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya kule keson temeli imalat aşaması olan ıslak havuza yüzdürülmesi işlemlerinde başlatmış olacağız. Asya kule temeli için çakıl yataklama çalışmaları tamamlandı. Otoyol güzergahında projede kamulaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Kuruköy arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına başladık" dedi.

Ardından konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise, "Türkleri tarih sahnesinden yok etmek isteyen 7 düvele karşı 104 yıl önce tarihin kaydettiği en büyük direnişi, destanı bu topraklarda yazdık. Boğazın bir ucundan öteki ucuna bile mermileri ulaşmayan toplarımızla devrin muhteşem donanmalarını burada Çanakkale'nin soğuk sularına gömdük. Çanakkale'nin geçilmeyeceğini herkese burada gösterdik. Ben Bakan olduğum 2003 yılında Çanakkale'ye geldiğimde 'Çanakkale geçilmez' sözünü ilk gördüğümde aklımdan şunlar geçti. Bu, 100 yıl önce düşman için söylenmiş bir laf. Şimdi Çanakkale'ye niye geçilmiyor acaba? Bunun hikmeti nedir? Doğru dürüst deniz taşımacılığı yok. Bozcaada'ya gitseniz gidemezsiniz. Karşıdan karşıya geçecek standartlara uygun gemiler yok. Yol deseniz hak getire. Çanakkale'den Bandırma'ya doğru dürüst yol yok. Çanakkale'den Kazdağları İzmir tarafına uzanan yollar çok ama çok zayıf. Tek yön gidiş geliş. Şuradan Gelibolu Eceabat daha yukarı Edirne Tekirdağ arasına yine durum aynı. Havayolu desen havaalanı var. Sefer yok. Ecdat, dedelerimiz 'Çanakkale Geçilmez' dediler ama düşmana geçilmez dediler. Yoksa Çanakkale karadan da, denizden de, havadan da geçilen bir yer olacak dedik, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. GESTAŞ'I devreye soktuk. Yoları yaptık. Havaalanını açtık. Bir tek denizin üzerinden karadan geçme kalmıştı. İşte onu da başlattık. 1915 Çanakkale Köprüsü 2018 Mart'ında Lapseki'de temelini attık ve 2023 Cumhuriyet'in 100. yılına planlanmıştı. Az önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan projenin 2022'de 18 Mart'ta tamamlanacağını söyledi. Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkale'miz için ülkemiz için. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, "Aziz şehitlerimizin 'Allah-u ekber' nidalarıyla kurtardıkları bu mübarek toprakları dünyanın en güzel ülkelerinden biri haline getirmek için işçilerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz canla başla çalışıyor. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan bu şaheser köprüyü ülkemize, milletimize kazandırıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la 9 ay önce buraya geldiğimizde aynı gün kahramanlarımız Afrin'de bir destan yazmıştı. O gün yıllardır kördüğüm olan Çanakkale Köprüsü'nün de artık yapımına başlanmıştı. Bugün harç dökmeyeceğiz, kazma vurmayacağız. Artık mühendislikte yeni yöntemler var. Mühendislik harikası bir iş yapıyoruz. Yapılan bu temeli bir anlamda denize indiriyoruz. İndirdiğimiz bu blok sıradan bir iş değil. Az önce söylendi. 54 bin ton biri, 50 bin ton biri. Her biri 20 metre yüksekliğinde ve bir futbol sahası büyüklüğünde bir temelden bahsediyoruz. Burada önce karada havuz yapıldı. Orada imalatı yapıldı ve şimdi de denize indirilecek. Eksikleri tamamlandıktan sonra denizin dibinde 40-45 metre derinlikteki açılan yuvaları var onların oraya yerleştirilecek. Yani şu kule dediğimiz şey esasında denizde bir temel üzerinde yükselen bir kolondur. Denizde bir yere vidalanmıyor, bağlanmıyor. Orada kendi ağırlığıyla duruyor. Tamamen denizin dibinde kalıyor. Herhangi bir deprem, rüzgar olursa güzel güzel yaylansın diye. Buraları iple bağlarsanız o zaman emniyetli olmaz. Esneyecek ki gerilimleri ortadan kaldırsın" diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, "İstanbul'u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih'in, gemileri karadan bir gecede Halice indirdiği gibi buradan da biz tarihi köprünün temelini karadan denize alıyoruz ve hazırlanan yerlerine birkaç ay sonra yerleştiriyoruz. Böylece dünyaya, dosta düşmana bir mesaj veriyoruz. Öldü, bitti, kıyamet senaryosu yazanlara inat, Türkiye'nin gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içerisinde olduğunu herkese gösteriyoruz. Şu gördüğünüz köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi. Köprünün iki ayak açıklığı 2023 metre ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını temsil ediyor. Şuana kadar yapılmış köprülerin iki kolon arasındaki mesafesi en uzun olan köprü. Bu bir ilk. İlkler de bize yakışır, Türkiye'ye yakışır. Biz zaten ilkleri yapan bir iktidar olduk. 2002 yılından itibaren yaptığımız yatırımlar ile devletimize, bölgesinde ve dünyada itibarını yükselten bir gururu hep beraber yaşadık. Marmara'nın Kuzeyi ile Güneyini, yani Asya kıtasıyla Avrupa kıtasını Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile 5 noktada 2 kıtayı son 15 yılda birbiriyle bağladık. Daha önce iki tane vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yani 80 yılda, boğazlarda, Marmara'da 2 tane geçiş, son 15 yılda 5 geçiş. İşte yapılan hizmetin büyüklüğü burada açıkça ortaya çıkıyor. 3 yıl sonra inşallah 2002'de, deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak. Çünkü Çanakkale Boğazı artık köprüyle 4 dakikada geçilecek. Neredeyse dur kalklar, beklemeler 1 saati buluyordu. Çanakkale Geçilmez diyen ecdat bugün düzenlenen bu töreni görseydi evlatlarıyla gurur duyardı. Onlar da bizden, Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz'ların yaptığı gibi milletimizin göğsünü kabartacak, medeniyetimizi güçlendirecek eserler beklediler. Biz onların ruhunu muazzez ettik ve bu eserleri yaptık" şeklinde konuştu.

Konuşmalarından ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak, '1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan Islak Havuza Geçişi yapıldı.

Daha sonra alana geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde denize batırılacak olan kule kesonlarının kuru havuzdaki inşaatı tamamlandı. Asya'yı Avrupa'yı denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Avrupa yakasında Gelibolu'ya bağlı Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz da yapılan 83 metre uzunluğunda, 74 metre genişliğinde, 50 bin ton ağırlığında ve 20 metre yüksekliğindeki kule kesonu römorkörler tarafından çekilerek, denize götürüldü.

Avrupa ve Anadolu yakasındaki kesonlar, deniz içerisine çakılan kazıkların üzerine konulacak. Bu sayede ise köprünün temeli tamamlanmasıyla, asma köprüsünün kuleleri yükselecek. Köprünün 2022 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor.

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