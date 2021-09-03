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1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi

03.09.2021 17:41

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu Çanakkale'ye ulaştı.

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu Çanakkale'ye ulaştı. Bin 500 metrekarelik aydınlatılmış Türk öayrağı taşıyan son tabliye bloğu. 1 Eylül Çarşamba günü Gelibolu'daki Sütlüce şantiyesine ulaştı.

İmalatçı firma Çimtaş'ın Gemlik ve Gölcük fabrikalarında üretilen tabliyelerin ilki, 20 Kasım Cuma günü firmaya ait 'GMK- 1' isimli gemi ile 18 saat süren yolculukla Çanakkale'ye getirilmişti. 87 tabliyeden oluşan köprünün ana yollarının sonuncusu Gölcük Tesisleri'nden 31 Eylül Salı günü yola çıktı. Gelibolu Sütlüce'deki şantiyeye getirilen bin 500 metrekarelik aydınlatılmış Türk bayrağı taşıyan son tabliye bloğu 1 Eylül'de Çanakkale'ye ulaştı.

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Proje, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

53'üncü tabliye bloğu yerleştirildi

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı. Dün de Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına 53'üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Gemiyle getirilen tabliyelerin montajı itme- sürme yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

Tatilcilerin feribot çilesi bitecek

Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilecek. - ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi

1915 Çanakkale Köprüsü, Türk Bayrağı, Çanakkale, Sütlüce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu geldi - Son Dakika Ekonomi


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