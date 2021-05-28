ÇANAKKALE - "1915 Çanakkale Köprüsü"nün tabliye montajı çalışmasında kullanılacak vinç gemisi Çanakkale'ye geldi - Son Dakika

Tamamlandığında "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanını alacak "1915 Çanakkale Köprüsü"nün tabliye montajı çalışmasında kullanılacak vinç gemisi Çanakkale'ye geldi.

Süveyş Kanalı'ndan yola çıkan Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç, sabah Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.

Açıldığında 101 metre yüksekliğe ulaşabilen gemi, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajı için köprünün ankraj sahasına doğru yol aldı.

Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokunun montajına, haziranın ortalarında başlanması planlanıyor.

"Asian Hercules-III" gemisi ve yardımcı ekipmanların kullanılacağı çalışmada, askı halatlarına bağlanacak tabliyeler, yerlerine bu sayede yerleştirilmiş olacak.

Öte yandan, yapımı ÇİMTAŞ firmasının Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarında sürdürülen tabliye bloklarının 56'ncısı da Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde bulunan şantiye alanına getirildi.