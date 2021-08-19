Üye Girişi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı

19.08.2021 12:41

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 33'üncü tabliye bloğu yerleştirildi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajlarıyla birlikte yol silueti ortaya çıktı Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma...

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 33'üncü tabliye bloğu yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajlarıyla birlikte yol silueti ortaya çıktı

ÇANAKKALE - Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 33'üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.87 tabliyenin 33'ünün yerleştirilmesiyle birlikte iki kule arasındaki köprü yolunun da silueti belirginleşmeye başladı.

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle uzun bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda köprünün yolu göründü.

33'üncü tabliye bloğu yerleştirildi

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı. Bugün de Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına 33'üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Gemiyle getirilen tabliyelerin montajı itme- sürme yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

Tatilcilerin feribot çilesi bitecek

Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, 18 mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı 12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 12:17 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi 11:47 ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu

Son Dakika Haberleri
12:41 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı
12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
12:16 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı         
12:19
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan define avcısının iş yerinden tarih fışkırdı Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan define avcısının iş yerinden tarih fışkırdı         
12:11
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu         
11:35
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 13:00:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement