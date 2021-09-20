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1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajları tamamlanma aşamasına geldi - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajları tamamlanma aşamasına geldi

20.09.2021 14:32
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajları tamamlanma aşamasına geldi, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nü oluşturacak 87 tabliyeden 81'i yerlerine monte edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nü oluşturacak 87 tabliyeden 81'i yerlerine monte edildi.

" Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yoğun çalışma yürütülüyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.

Proje kapsamında iki kule arasındaki 81 tabliyenin montajı tamamlandı. Avrupa ve Asya yakalarında bulunan kule ayaklarına getirilen üçer tabliye de monte edilerek iki kıta birbirine bağlanacak.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yerleştirilmesinin ardından, araçların geçeceği yoldaki çalışmalara başlanacak.

Bu süreçte kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar tamamlanacak.

Gece ve gündüz çift vardiya yapılan aralıksız montaj işlemi süresince bazı günlerde Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde gemi trafiği tek yönlü işletiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın kente gerçekleştireceği ziyarette köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyerek, Lapseki Ankraj Sahası'nda köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi planlanıyor.

"Simgelerin köprüsü"

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajları tamamlanma aşamasına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajları tamamlanma aşamasına geldi - Son Dakika
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