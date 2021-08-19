Üye Girişi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü

19.08.2021 09:31
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 30 tabliye blokunun montajı yapıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 30 tabliye blokunun montajı yapıldı. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılını simgeleyen kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklıkta, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının birleştirilmesiyle Çanakkale Köprüsü'nün yolu da görünmeye başladı. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle uzun bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda köprünün yolu göründü.

30 TABLİYE BLOKU MONTAJI YAPILDIAna halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajı bir süre önce başlamıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına 15 mega tabliye blokunun montajı yapıldı. 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' unvanını kazandıracak kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklıkta araçların geçeceği yol da görünmeye başladı. Orta açıklıkla beraber kuleler ile yaklaşım viyadüklerinin bağlantısını sağlayacak kenar açıklıklara şu ana kadar toplam 30 tabliye bloku montajı yapıldı.'ADIM ADIM KÖPRÜNÜN GELİŞMESİNİ İZLİYORUZ'Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki yazlığında yaşayan Ali Tülümen, komşularıyla birlikte her gün köprüde devam eden çalışmaları izlediklerini söyledi. Tülümen, "Adım adım köprünün gelişmesini ve inşaatını izliyoruz. Bugün de gemiyle yeni bir tabliyenin geldiğini görüyoruz. Tahminen en büyüklerinden bir tanesi. Onların tutucu halatların montajını bugün gözlemliyoruz. Onları yukarı doğru çekiyorlar ve kancalarını hazırlıyorlar. Büyük bir ihtimalle 18 Mart 2022 tarihinde açılacağını umuyoruz. Memleket için hayırlısı olsun. Tabi sıkıntısı da oldu sitemize, 2 senedir tozu ve gürültüsünü de çekiyoruz. İnşallah bundan sonra faydasını göreceğiz diye düşünüyoruz. Trafiği hafifleteceğine inanıyoruz. Yıllardır feribotlarla vatandaşların İstanbul'a gidiş gelişlerinde hafta sonu ve bayramlarda sıkıntı oluyordu. Köprüyle bu sıkıntı halledilmiş olacak. Fiyatlar da uygun olursa vatandaş geçebilir diye düşünüyoruz" dedi.DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIĞA SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli olacak köprünün 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanıp hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprüyle 6 dakikada geçilebilecek.


- Çanakkale
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü - Son Dakika


Son Dakika

Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı 09:36 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı 09:10 MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak
Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık 07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi 01:06 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro 23:49 Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı 22:58 Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 21:05 İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
09:09 MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı
09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak
08:22 Halı sahada "Kız gibi oynamayın" diyerek kavga çıkartan grup, polis memurunu vurdu
07:45 ABD Başkanı Biden'dan Afganistan'a yönelik itiraf: Kaos olmadan çıkamazdık
07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı
07:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Çayeli Belediye Başkanı, 5 müdürlük birden verdiği abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, 5 müdürlük birden verdiği abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:31
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı         
23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?         
21:56
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Mehmet Ceyhan'dan kendisine Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın         
18:14
Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı         
18:14
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 09:58:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement