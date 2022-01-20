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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI - Son Dakika

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI

20.01.2022 09:59

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım sürecinde, sanayicilerin de kente ilgisi arttı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım sürecinde, sanayicilerin de kente ilgisi arttı. İki organize sanayi bölgesinde yatırım için parsel kalmadığını söyleyen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, Çanakkale'ye ulaşılabilirliğin artacağını ve çok daha cazip yer haline geleceğini düşünüyorum dedi.

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için gün sayılıyor. Köprünün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediliyor. Lapseki yakasındaki 680 metrelik ve Gelibolu yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen köprünün kenar açıklıklarıyla 2023 metrelik orta açıklığında asfaltlama çalışmalarına geçildi. Köprüde, yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre uzunluğunda yol asfaltlanmış olacak. Şubat ayı sonuna kadar hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan köprünün açılışının da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılının kutlanacağı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor. Çanakkale Boğazı'nda araçların bir kıtadan diğerine 6 dakika gibi kısa sürede geçişine imkan tanıyacak 1915 Çanakkale Köprüsü, ulaşım sorununu çözmenin yanı sıra hem Çanakkale hem de ülke ticaretine katkı sağlayacak.

'TİCARET ROTALARINI DEĞİŞTİRECEK'

ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kente yapılmasından dolayı iş dünyası olarak memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi

1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber Çanakkale'ye talep çok daha arttı ve göç alan iller arasındayız. Bu da ekonomik olarak biz iş insanlarını olumlu yönde etkiliyor. Türkiye haritasını göz önüne aldığımızda sadece bir köprü değil, 1915 Çanakkale Köprüsü. Avrupa'yı iç Ege'ye bağlayan bir köprü. 1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber ticaret rotalarının değişeceğini düşünüyorum. Bundan da Çanakkale'miz olumlu yönde etkilenecek. Özellikle yaz aylarında feribot seferlerinin belli sayıda olması nedeniyle Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ve büyük şehirlerimize ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, ulaşılabilirliğin artacağını ve kentin çok daha cazip bir yer haline geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir İstanbullu Mahmutbey'den Tuzla'ya gidene kadar, Mahmutbey'den Çanakkale'mize ulaşabilecek. Çanakkale'den Mahmutbey'e tüm trafik kurallarına uyularak 2 saat gibi bir sürede ulaşılabilecek. Bunun en büyük kanıtı da Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile yeni kurulan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'dir. 1990'lı yıllarda tüzel kişiliğini kazanan Çanakkale Merkez Organize Sanayi Bölgesi ki şu anda 60 civarında yatırımcı var. Son 5 yılda köprünün temeli atılmasından sonra parsellerinin tamamı doldu. Şu anda yatırımcı istediği takdirde parsel yok ve genişleme sahası için çalışmalar başladı. Yine çok kısa bir sürede tüzel kişiliğini kazanan Ezine Gıda İhtisas Bölgesi 51 şirketimize tahsis yapıldı. Şu anda istenildiği takdirde herhangi bir arsa tahsisi söz konusu değil, çünkü hepsi bitti. Bütün yatırımcıları Çanakkale'ye bekliyoruz. Bizim Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çanakkale'deki görevimiz, Çanakkale'mizin bu güzel pastasını aynı lezzetiyle büyütmek. Lezzetin tadını bozmadan, doğasıyla havasıyla her şeyini koruyarak, Çanakkale'mizin ticaretini ve Çanakkale halkının refahını artırmaktır.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımıyla da dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI

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1915 Çanakkale Köprüsü, cumhurbaşkanı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEBİ PATLATTI - Son Dakika
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