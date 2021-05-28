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1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi

28.05.2021 12:05
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi, System.String[]

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde haziran ayı ortalarında montajına başlanacak olan, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajında kullanılacak Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç, Çanakkale'ye geldi.

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde haziran ayı ortalarında montajına başlanacak olan, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajında kullanılacak Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç, Çanakkale'ye geldi.

Süveyş Kanalı'ndan yola çıkan Singapur bayraklı 106 metre uzunluğunda ve açıldığında yüksekliği 101 metreyi bulan 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç, bu sabah Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün karaya ve kulelere yakın noktalardaki tabliye bloklarının montajında kullanılacağı öğrenilen yüzer vinç, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

56'NCI BLOK DA GELDİÇimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarının 56'ncısı da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajına haziran ayı içerisinde başlanacak. Tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 87 tabliye bloğu oluşturacak. DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.


1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Hercules, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi - Son Dakika


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