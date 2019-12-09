Son Dakika Haberleri: 1915 Çanakkale Köprüsü yapımı iş programına uygun devam ediyor
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1915 Çanakkale Köprüsü yapımı iş programına uygun devam ediyor

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmalarının iş programına uygun devam ettiğini bildirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü yapımı iş programına uygun devam ediyor, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmalarının iş programına uygun devam ettiğini bildirdi.

Turan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turan köprü inşaatından incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan, köprünün Çanakkale'nin ihracatını arttıracak vizyon bir proje olduğunu, tamamlandığında dünyanın iki ayak açıklığı en uzun köprüsü niteliği taşıyacağını kaydetti.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Köprümüzün yapımı, planlanan iş programına uygun olarak devam etmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü dahil mevcut proje 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda. Kasım 2019 sonu itibarıyla, 32 kule blokundan oluşacak asma köprünün ilk 7 kule blok montajı tamamlandı. Ayrıca Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüğü ayak temelleri de bitti. Haziran 2020 itibarıyla tabiri caizse köprünün iskeleti görünür olacak. Daha sonrasında çalışmalar ivedi bir şekilde devam ederek, planlandığı üzere cumhuriyetimizin 100. yılında işletmeye alınması bekleniyor. İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak bir proje. Köprü Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak."

Köprü ile beraber yeni sanayi planına da ihtiyaç duyulacağını kaydeden Turan, Çanakkale'nin ihracatının, vizyon proje 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında daha da artacağını vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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