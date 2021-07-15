1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdiğinde, özellikle bayram tatili ve yaz sezonu gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan araç kuyruklarının önüne geçilerek kaliteli ulaşım imkanı sunulacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatil bölgeleri ve yollarda trafik yoğunluğu arttı. En fazla yoğunluğun yaşandığı illerden Çanakkale'de özellikle Avrupa'dan Asya kıtasına transit geçişlerde feribot için kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşuyor.

Yaz aylarında tatilcilerin, İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden, Kuzey Ege ve daha güneydeki turizm merkezlerine hareket etmesiyle, Çanakkale Boğazı'ndaki feribot iskelelerinde de yoğunluk artmaya başladı. Özellikle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri, Assos sahili ve Edremit Körfezi'ne gitmek isteyenlerin araçları, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa yakasındaki Gelibolu, Eceabat ile Kilitbahir feribot iskelelerinde kilometrelerce kuyruk oluşmasına yol açıyor. Bundan dolayı feribot firmaları saatsiz olarak hizmet vermeye başladı.

18 Mart 2022'de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle, bölgedeki kuyrukların son bulması ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 4 milyon aracın feribotlarla ulaşım sağladığı boğaz trafiği, köprünün devreye girmesiyle hızlanacak.

Köprü ayrıca bölgedeki turizm hareketliliğine de büyük katkı sağlayacak.

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanması için gün sayıyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci ve beraberinde gelen yaz sezonuyla, Kuzey Ege ve Güney Marmara olarak bilinen hatta yoğunluğun arttığını anlattı.

Turizmciler olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanması için gün saydıklarını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının da bölgeye rağbet göstermesiyle çok ciddi bir trafik söz konusu oluyor. Özellikle Trakya ve Avrupa bölgesinde bu çok fazla. Kentimizin güzide firması GESTAŞ bu anlamda çok ciddi bir çalışma yapıyor. Feribotlar yoğunluk süresince aralıksız çalışıyorlar ama ortada ciddi bir trafik yükü var. Buna artan ihracatı da eklediğimiz zaman büyük kamyonların ve tırların trafiğe ciddi bir yükü oluyor. Gelibolu Yarımadası ve Avrupa yakasına baktığımız zaman Kilitbahir, Eceabat ve Gelibolu'da 3 geçiş hattımız var. Avrupa'da yaşayan Türklerin de bu hattı kullanmalarıyla trafik yükü daha da artırdı."

Çelik, bugünlerde oluşan yoğunlukla, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ne kadar kıymetli ve doğru bir yatırım olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.

Köprü hizmete girdiğinde geçişlerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirten Çelik, "Hatta buna ilave olarak bölgemizdeki iç ve dış pazardaki turizm hareketinin daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Özellikle baktığımızda ülkemize gelmek isteyen Balkan coğrafyasındaki Türklerin, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan'daki yakın coğrafyadaki yabancıların da bölgemizi geçiş noktası olarak kullandıklarını biliyoruz. Feribot seferleri ve boğaz geçişiyle ilgili talebin, yükselemediğini, bir noktada kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Havalimanı entegrasyonu

Ahmet Çelik, köprünün hizmete girmesinden sonra turizmin "in coming" olarak bilinen potansiyelinin özellikle bölgede Kazdağları, Çanakkale, Ayvalık ve İzmir'e kadar ciddi bir taleple sonuçlanacağını öngördüklerini aktardı.

Turizmde en önemli noktanın ulaşım olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ulaşımdaki sıkıntıyı çözersek turizmi geliştirmiş oluruz. Bununla beraber bu hareketin Çanakkale esnafına, Balıkesir esnafına ciddi bir destek sağlayacağını düşünüyoruz." ekledi.

Çelik, köprünün yanı sıra uluslararası uçuş entegrasyonu konusunun da çok büyük avantajlarının olacağını belirtti.

Yeni otoban ile İstanbul Havalimanı'na ulaşımın kolaylaşacağına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"İstanbul'a inen Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, belki uzun zamandır haber alamadığımız Anzak pazarından da güzel haberler alacağımızı düşünüyorum. İstanbul'a inen turistler çok rahat ve kolay bir şekilde köprüyle Çanakkale'ye ulaşabilecek. 4 saate ulaşan İstanbul yolculuğu artık 2 saate düşecek. Özellikle Çanakkale bölgesinin tanıtımı ve daha fazla turist çekmesi anlamında da çok ciddi fayda sağlayacağını düşünüyoruz"