Üye Girişi
1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:09
1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdiğinde, özellikle bayram tatili ve yaz sezonu gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan araç kuyruklarının önüne geçilerek kaliteli ulaşım imkanı sunulacak.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdiğinde, özellikle bayram tatili ve yaz sezonu gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan araç kuyruklarının önüne geçilerek kaliteli ulaşım imkanı sunulacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatil bölgeleri ve yollarda trafik yoğunluğu arttı. En fazla yoğunluğun yaşandığı illerden Çanakkale'de özellikle Avrupa'dan Asya kıtasına transit geçişlerde feribot için kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşuyor.

Yaz aylarında tatilcilerin, İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden, Kuzey Ege ve daha güneydeki turizm merkezlerine hareket etmesiyle, Çanakkale Boğazı'ndaki feribot iskelelerinde de yoğunluk artmaya başladı. Özellikle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri, Assos sahili ve Edremit Körfezi'ne gitmek isteyenlerin araçları, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa yakasındaki Gelibolu, Eceabat ile Kilitbahir feribot iskelelerinde kilometrelerce kuyruk oluşmasına yol açıyor. Bundan dolayı feribot firmaları saatsiz olarak hizmet vermeye başladı.

18 Mart 2022'de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle, bölgedeki kuyrukların son bulması ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 4 milyon aracın feribotlarla ulaşım sağladığı boğaz trafiği, köprünün devreye girmesiyle hızlanacak.

Köprü ayrıca bölgedeki turizm hareketliliğine de büyük katkı sağlayacak.

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanması için gün sayıyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci ve beraberinde gelen yaz sezonuyla, Kuzey Ege ve Güney Marmara olarak bilinen hatta yoğunluğun arttığını anlattı.

Turizmciler olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanması için gün saydıklarını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının da bölgeye rağbet göstermesiyle çok ciddi bir trafik söz konusu oluyor. Özellikle Trakya ve Avrupa bölgesinde bu çok fazla. Kentimizin güzide firması GESTAŞ bu anlamda çok ciddi bir çalışma yapıyor. Feribotlar yoğunluk süresince aralıksız çalışıyorlar ama ortada ciddi bir trafik yükü var. Buna artan ihracatı da eklediğimiz zaman büyük kamyonların ve tırların trafiğe ciddi bir yükü oluyor. Gelibolu Yarımadası ve Avrupa yakasına baktığımız zaman Kilitbahir, Eceabat ve Gelibolu'da 3 geçiş hattımız var. Avrupa'da yaşayan Türklerin de bu hattı kullanmalarıyla trafik yükü daha da artırdı."

Çelik, bugünlerde oluşan yoğunlukla, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ne kadar kıymetli ve doğru bir yatırım olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.

Köprü hizmete girdiğinde geçişlerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirten Çelik, "Hatta buna ilave olarak bölgemizdeki iç ve dış pazardaki turizm hareketinin daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Özellikle baktığımızda ülkemize gelmek isteyen Balkan coğrafyasındaki Türklerin, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan'daki yakın coğrafyadaki yabancıların da bölgemizi geçiş noktası olarak kullandıklarını biliyoruz. Feribot seferleri ve boğaz geçişiyle ilgili talebin, yükselemediğini, bir noktada kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Havalimanı entegrasyonu

Ahmet Çelik, köprünün hizmete girmesinden sonra turizmin "in coming" olarak bilinen potansiyelinin özellikle bölgede Kazdağları, Çanakkale, Ayvalık ve İzmir'e kadar ciddi bir taleple sonuçlanacağını öngördüklerini aktardı.

Turizmde en önemli noktanın ulaşım olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ulaşımdaki sıkıntıyı çözersek turizmi geliştirmiş oluruz. Bununla beraber bu hareketin Çanakkale esnafına, Balıkesir esnafına ciddi bir destek sağlayacağını düşünüyoruz." ekledi.

Çelik, köprünün yanı sıra uluslararası uçuş entegrasyonu konusunun da çok büyük avantajlarının olacağını belirtti.

Yeni otoban ile İstanbul Havalimanı'na ulaşımın kolaylaşacağına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"İstanbul'a inen Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, belki uzun zamandır haber alamadığımız Anzak pazarından da güzel haberler alacağımızı düşünüyorum. İstanbul'a inen turistler çok rahat ve kolay bir şekilde köprüyle Çanakkale'ye ulaşabilecek. 4 saate ulaşan İstanbul yolculuğu artık 2 saate düşecek. Özellikle Çanakkale bölgesinin tanıtımı ve daha fazla turist çekmesi anlamında da çok ciddi fayda sağlayacağını düşünüyoruz"

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak
1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak
1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak
1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak
1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı 11:40 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış 10:58 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 10:22 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 09:59 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?

Son Dakika Haberleri
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak         
11:44
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi         
11:22
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
10:55
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
10:24
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu         
09:52
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 11:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement