1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 81 tabliye blokunun montajı tamamlandı. Avrupa ve Asya yakalarındaki 318 metre yüksekliğe sahip kulelerin ayaklarında, birbirine kaynatılmış bekleyen toplam 6 tabliyenin montajıyla araç geçiş yolu tamamlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yarın basın mensuplarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda yürüyerek, Asya yakasından Avrupa yakasına geçecek.

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4,5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Artık geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinç ile yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.