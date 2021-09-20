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1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı

20.09.2021 13:26
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 81 tabliye blokunun montajı tamamlandı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 81 tabliye blokunun montajı tamamlandı. Avrupa ve Asya yakalarındaki 318 metre yüksekliğe sahip kulelerin ayaklarında, birbirine kaynatılmış bekleyen toplam 6 tabliyenin montajıyla araç geçiş yolu tamamlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yarın basın mensuplarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda yürüyerek, Asya yakasından Avrupa yakasına geçecek.

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4,5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Artık geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinç ile yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ASYA'DAN AVRUPA YAKASINA YÜRÜYECEKUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Çanakkale'ye gelecek. Bakan Karaismailoğlu, beraberinde basın mensuplarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçecek. Asya'dan Avrupa kıtasına kedi yolu üzerinde yürüyerek geçecek olan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaların son durumuyla ilgili açıklamada bulunacak.   Öte yandan 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki köprü bağlantı yolları ile gişelerinin yapımı ise devam ediyor.  2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı- beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı - Son Dakika
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