1915 olayları: 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi? Türkiye'nin hukuki sorumluluğu var mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 1915 olayları: 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi? Türkiye'nin hukuki sorumluluğu var mı? - Son Dakika Dünya

1915 olayları: 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi? Türkiye'nin hukuki sorumluluğu var mı?

6 saat önce

1915 olaylarının 104. yılında 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi tartışmaları bugün hala devam ediyor. Tartışmalar ne yaşandığından daha çok, yaşananların nasıl tanımladığı ve bununla bağlantılı olarak tarafların yükümlülükleri üzerinde düğümleniyor. Peki nedir soykırım?

1915 olayları: 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi? Türkiye'nin hukuki sorumluluğu var mı?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'nun da "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesi, 1915 olaylarının 'tehcir' mi, 'soykırım' mı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.


Olayların başlangıç tarihi kabul edilen 24 Nisan'da, Ermeni diasporası dünyanın farklı yerlerinde 'soykırımı anma' gösteri ve etkinlikleri düzenlerken, Türkiye ise dönemin koşullarında Osmanlı'nın aldığı zorla göç ettirme (tehcir) kararının soykırım olmadığını savunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:01 
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