'1915 Olayları' sempozyumda ele alınacak - Son Dakika

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından, 28-29 Haziran tarihlerinde 1915 Olaylarının ve Ermeni Soykırım iddialarının tartışılacağı bir sempozyum gerçekleştirileceği belirtildi. 'Uluslararası Siyaset ve Karşılaştırmalı Gerçeklik" başlıklı sempozyuma çeşitli üniversite rektörleri ve alanındaki uzman isimlerin katılacağı bildirildi. 28 Haziran Pazartesi günü 09: 30'da başlayıp iki gün süreyle, Zoom ve YouTube üstünde eşzamanlı olarak yayınlanacak olan etkinliğin açılış konuşmalarını üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren yapacak.

İlk oturumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç ve konunun diğer uzmanları ile Ermeni meselesi geniş bir çerçeveden ele alınacak.

"TARİHİ GERÇEKLER SAPTIRILIYOR"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Sempozyum Eş Başkanı Prof.Dr.Tamer Dodurka sempozyum ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Tarihi gerçeklerin saptırılarak, hukuki olmaktan ziyade siyasi meseleye dönüştürülen ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası düzeydeki itibarının olumsuz yönde etkilenmesi için dış politika aracı haline getirilen soykırım iddialarının Türkiye içerisinde bile destekçi buluyor olması bu konunun yeterince tartışılmadığını ortaya koymaktadır. Olayların üzerine gidilmemesinin, tartışılmamasının bir fayda getirmediği net olarak görülmüştür. Nihayetinde bu dış politika kartını en son kullanan ülke bizle dost ve müttefik olduğunu her fırsatta söyleyen ABD olmuştur. Oysa bu durumun birçok uluslararası hukuk sorununa yol açacağı malumdur. Bilim insanlarının şu an yapması gereken ise bu gerçekleri net olarak, yılmadan usanmadan, belgelere dayanarak ortaya koymak ve ülke olarak her türlü senaryoya karşı hazırlanmaktır."

Sempozyumda Osmanlı toplumunda gayrimüslimlerin durumu, 1915 Olayları ile ilgili Ermeni tezi, Soykırım iddialarının propaganda olarak kullanılışı, 1915'e giden süreçte Ermeni terörü, 1915'in gerçek mağdurları ve uluslararası gerçeklik gibi konuların derinlemesine tartışılacağını dile getiren Prof.Dr.Dodurka, "YouTube üstünden katılan dinleyicilerimiz, merak ettikleri soruları sorabilecek ve fikirlerini paylaşabilecekler" ifadelerini kullandı.