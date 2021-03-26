1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor - Son Dakika

1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor

26.03.2021 10:17
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor, System.String[]

SİVAS'ta, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin büst şeklindeki heykeli, Cumhuriyet öncesi yapılmış tek heykel olmasıyla büyük önem taşıyor.

SİVAS'ta, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin büst şeklindeki heykeli, Cumhuriyet öncesi yapılmış tek heykel olmasıyla büyük önem taşıyor. Heykel, kent merkezindeki Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Sivas'ta sergilenen, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin büst şeklindeki heykeli, büyük ilgi görüyor. Sivas Valisi Muammer Bey'in talimatı üzerine, 1916 yılında, Hafik Kaymakamı Serezli Nebi Bey tarafından yaptırılan büst, sanat tarihçilerince Türkiye'nin ilk heykellerinden biri olarak nitelendiriliyor. Daha önce Hafik ilçesindeki Kaymakamlık binası önünde bulunan heykel, buradan alınıp, kent merkezindeki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müzenin en gözde eserlerinden olan büst, girişte ziyaretçileri karşılıyor.

'OSMANLI'YA BAĞIMLILIĞIN SİMGESİ'Osman Bey büstünün müzeye getirilişi ve tarihi hakkında bilgi veren Sivas Müze Müdürlüğü görevlisi arkeolog Özge Çavuşoğlu (35), "1916'da dönemin Sivas Valisi Muammer Bey tarafından Hafik'te 5 usta ile yaptırılıyor. Bu büstün yapıldığı dönem Osmanlı'nın çöküş dönemi ve bu büst ile Vali Muammer Bey, Osmanlı Devleti'ne bağlılığının simgelenmesini amaçlıyor. Osman Bey büstü 1 ayda tamamlanıyor ve dönemin valisi her gün faytonla gidip denetliyor. 8-10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde yapılan ve 3 parçadan oluşan büst 1936 yılında yıktırılıp 1943'te müzemize teslim ediliyor. Büst kalker taşından oyularak ve yontularak yapılıyor" dedi.

Adıyaman'da yaşayan ve Sivas'a Arkeoloji Müzesi'ni gezmeye gelen Deniz Hasan Turan (20), "Sivas'a buranın tarihini, kültürünü öğrenmek için geldim. Bu müzenin de çok önemli bir müze olduğunun farkındayım. 600 yıl yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey büstünü gördüm. Gerçekten güzel bir büst ve bu heykeli görebilmiş olmak sevindirici. Sanırım o dönemde Sivas valisi yaptırmış. Osmanlı'ya sahip çıkılması çok güzel" diye konuştu.


1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor - Son Dakika


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