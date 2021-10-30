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1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu - Son Dakika

1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

30.10.2021 11:15

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye nokta operasyon düzenledi. Mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

1917 RAKIMLI TEPEYE OPERASYON

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi. Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

TESLİM OLDULAR

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik, Mühimmat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu - Son Dakika


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