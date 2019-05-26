1919 kişi, satranç oynadı
8 saat önce
SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:15 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 19 Mayıs
1919'da Samsun
'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği düzenlendi.
Samsun'da, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği gerçekleştirildi. İlkadım
ilçesindeki Batı Park tören alanında düzenlenen etkinliğe; Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile çok sayıda öğrenci ve kent sakini katıldı. Etkinlikte 1919 kişi, satranç oynadı.
- Samsun
Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti
Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı!