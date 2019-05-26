Son Dakika Haberleri: 1919 kişi, satranç oynadı

1919 kişi, satranç oynadı

8 saat önce

SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği düzenlendi.

1919 kişi, satranç oynadı, System.String[]
SAMSUN'da, Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği düzenlendi.
Samsun'da, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla  '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği gerçekleştirildi.  İlkadım ilçesindeki Batı Park tören alanında düzenlenen etkinliğe; Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile çok sayıda öğrenci ve kent sakini katıldı. Etkinlikte 1919 kişi, satranç oynadı. 


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:15 Kaynak: DHA
19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel
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