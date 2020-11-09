"1919: Şafak" 10 Kasım 'da perdelerini açacak - Son Dakika

"1919: Şafak" 10 Kasım 'da perdelerini açacak
09.11.2020 15:10
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 10 Kasım'da, milli mücadele ruhunu sahneye yansıttığı, "1919: Şafak" adlı oyuna perde açarak.
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 10 Kasım'da, milli mücadele ruhunu sahneye yansıttığı, "1919: Şafak" adlı oyuna perde açarak.
Yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz üstlendiği "1919: Şafak" isimli oyun, 12 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cumartesi günü saat 19: 30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.
Konusunun yanı sıra görselliğiyle de seyredenleri etkileyen"1919: Şafak" adlı oyunu Asiye Demet Köse ile Volkan Ateş Gündüz kaleme aldı. - SİVAS
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