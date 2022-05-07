192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

07.05.2022 09:04
192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, İstanbul ve Kocaeli'de yakalanan 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, İstanbul ve Kocaeli'de yakalanan 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde düzensiz göçmen operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen üzerinden işlem yapılırken 2022 yılında ise 1 Ocak ile 6 Mayıs tarihleri arasında 27 bin 296 adet düzensiz göçmene işlem yapılarak sınır dışı edildi. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerini, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında yakalanan İstanbul'da 121, Kocaeli'de ise 71 olmak üzere toplam 192 yabancı uyruklu düzensiz göçmen gece saatlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'na getirildi. Güvenlik kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla Kabil'e gönderildi. - İSTANBUL

192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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İstanbul Havalimanı, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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