Son Dakika Haberleri: 192 hasarlı konut tespit edildi

192 hasarlı konut tespit edildi

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan ön hasar tespit çalışmalarında 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi.

192 hasarlı konut tespit edildi, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan ön hasar tespit çalışmalarında 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:25 

Ayvacık, Çanakkale, Ekonomi
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