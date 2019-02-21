192 hasarlı konut tespit edildi
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan ön hasar tespit çalışmalarında 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yapılan ön hasar tespit çalışmalarında 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:25
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