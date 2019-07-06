Son Dakika Haberleri: 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü
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192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü

32 dakika önce

Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü.

192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü, System.String[]
Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü.

Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü. Baron ismi verilen koyunun ayrıca 1.4 metre olduğu kaydedildi. Koyunun daha 3 yaşını doldurmadığını belirten Mirzabayev, ahırında 178, 169, 156 kiloluluk koyunların da bulunduğunu belirtti.

"Ahırda havalandırma sistemi bile var"

Her zaman doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Mirzabayev, "Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Mısır ve kuru yonca veriyorum. Haftada bir yıkıyorum, ayda bir kırkıyoruz. Ahırda havalandırma sistemi bile var" şeklinde konuştu.

Bir ay önce Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda Kırgızistan'dan katılan Güliver isimli koçun ağırlığı ise 188 kiloyu bulmuştu. Fuar ziyaretçilerinden gelen bir milyon dolara satma teklifini Güliver'in sahibi kabul etmemişti. - TAŞKENT
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:49 Kaynak: İHA
Özbekistan, Güncel
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