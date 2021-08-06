192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum - Son Dakika

Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 10. gününe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre; Adana, Aydın, Antalya, Muğla, Denizli ve Isparta'da yangınlara müdahale sürüyor.

İşte devam eden yangınların bulunduğu bölgeler;

Antalya: Manavgat, Gündoğmuş

Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas(2), Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer

Isparta: Sütçüler

Denizli: Güney

Aydın: Karacasu

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 10. güne girildi. Manavgat ve Gündoğmuş'ta yangın söndürme çalışmaları, gece gündüz devam ediyor.

MANAVGAT

Öte yandan Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16) Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÖYCEĞİZ

MUĞLA

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 7 yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar görev yapıyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Mahallesi'nde etkili oluyor. Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Amos Antik Kenti'ne doğru ilerleyen yangına müdahale edildi.

Orman yangınının sürdüğü Marmaris ilçesinde de alevler, Hisarönü Mahallesi'nde etkili oluyor. İlçenin bir başka noktası olan Kumlubük mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor. Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde alevlerin önü kesilerek yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesindeki Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 5'nci gününde de devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bugün 5 helikopter havadan da destek veriyor.

DENİZLİ

DENİZLİ

Denizli'de hafta başından bu yana üç ayrı büyük yangının çıktığı Buldan ilçesinde, gece karanlığını aydınlatan alevler vatandaşın da gayretiyle kontrol altına alındı. Güney ilçesinde ise yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

AYDIN

AYDIN

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor. Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.



