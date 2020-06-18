1920 yılında şehit olan askerlerin torunlarını arıyor - Son Dakika

1920 yılında şehit olan askerlerin torunlarını arıyor

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede şehitlikte kabri bulunan ve 1920 yılında çeteler ile girdiği çatışmada şehit olan Binbaşı Şemseddin Bey ve silah arkadaşlarının torunlarını arıyor.

1920 yılında şehit olan askerlerin torunlarını arıyor, System.String[]

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede şehitlikte kabri bulunan ve 1920 yılında çeteler ile girdiği çatışmada şehit olan Binbaşı Şemseddin Bey ve silah arkadaşlarının torunlarını arıyor.

Yeşilyurt ilçesinde, 1882 Sivas doğumlu 1311 sicil numaralı Binbaşı Şemseddin Bey, 17 Kasım 1920 yılında Milli Mücadeleye karşı gelen asiler ile Pınarbaşı mevkiinde kendisi ile beraber bir topçu üsteğmen, bir erbaş ve 4 erle birlikte girdiği çatışmada şehit oldu. İlçe merkezinde Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde şehit oldukları yere defnedildikleri düşünülen alana anıt yaptırıldı. 2016 yılında dönemin MHP İlçe Başkanı olan şimdiki Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın girişimleriyle şehitlikte tadilat yapıldı. Ayrıca yapılan girişimler sonrasında resmi olarak şehitlik statüsü verildi. Başkan Yılmaz, şehitlerin torunlarını bulmak için sosyal medyadan çalışma başlattı.

'RESMİ ŞEHİTLİK OLARAK İLAN EDİLDİ'

Olayın 1920'li yıllarda gerçekleştiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, "1920 ile 1923 yılları arasında Arabacı Musa köyü yakınlarında asiler askerlerimizi şehit etmiş. Şehit Binbaşı Şemseddin Bey, bir topçu üsteğmen, bir erbaş ve 4 erle burada şehit olduğu rivayet edilmektedir. Şehitliğimiz uzun süre bakımsızdı. Burada görmüş olduğunuz çalışmaların hiçbir tanesi yoktu. 2014- 2018 yılları arasında ben MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı idim. O dönemde şehitliğimize ve şehitlerimize sahip çıkalım kampanyası başlattım. Kampanya ile şimdiki haline getirdik. Şehitliğimiz normalde resmi şehitlik statüsünde değildi. Bizler yine Genel Kurmayımıza, Cumhurbaşkanımıza o zamanki Başbakanlığımıza yazılar yazarak, buranın şehitlik olarak kabul edilmesini talep ettik. Yapılan çalışmalar sonucunda Allah razı olsun devlet büyüklerimizden burası resmi şehitlik olarak ilan edildi" dedi.

'TORUNLARININ HAYATTA OLDUĞU BİLGİSİNE ULAŞTIK'

Sosyal medya üzerinden ve bizzat yaptıkları çalışmalar ile şehitlerin torunlarına ulaşmaya çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Şehitlerimizin çocukları artık hayatta mıdır? Torunları ve yakınları hayatta mıdır? diye bir çalışma başlattık. İnşallah basının da yardımıyla akrabalarına ulaşmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda torunlarının hayatta olduğu bilgisine ulaştık. Şehit Binbaşı Şemseddin Bey'in bir torunun İstanbul'da, diğer bir torunun ise yurt dışında yaşadığı belirledik. Ama şu anda sadece bu bilgilere ulaşabildik. Kısa zamanda ailelerine ulaştığımızda kendilerini ilçemize davet edeceğiz. Dedelerinin kabri başında bir mevlit programı yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.


Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1920 yılında şehit olan askerlerin torunlarını arıyor - Son Dakika

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