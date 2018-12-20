1922 Dumlupınarspor Tüm Protokolü Bir Araya Getirdi

Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde 1922 Dumlupınarspor kulübü, ilçe protokolünü, siyasi parti temsilcilerini, STK
temsilcilerini ve vatandaşları düzenlenen yemekte bir araya getirdi.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanımız Niyazi Tezcan
, ilçe siyasi parti temsilcileri, köy ve Mahalle Muhtarları, Kurum Amirleri, İlçe Esnafı ve vatandaşlar 1922 Dumlupınar Spor Kulübü tanışma ve kaynaşma toplantısında bir araya geldiler.
Dumlupınar Zaferspor'un 1. Amatör Küme'den düşmesi ve maçlarını 2020 Ocak ayında oynayacak olması münasebetiyle İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun talimatıyla faaliyete geçen 1922 Dumlupınarspor'un ilk toplantısı Dumlupınar Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.
Toplantı da Kaymakam Abbasoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik projelerimiz, etkinliklerimiz ve desteklerimiz aralıksız devam edecektir. Her zaman gençlerimizin, vatandaşlarımızın yanındayız. Bu sadece spor alanında değil; gerek eğitim, gerek ilçe turizmi, gerekse de hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerde, kısacası İlçemizin gelişimi açısından Kaymakamlık
, Belediye Başkanlığı, Siyasi Partiler ve vatandaşlar olarak her alanda birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz iş olmadığını düşünüyorum. Kısa bir süre sonra maçlarına başlayacak 1922 Dumlupınar Spor'a fair play ruhu içerisinde başarılar diliyorum." dedi.
Belediye Başkanımız Niyazi Tezcan, "İlçe Siyasi Parti Temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız da İlçemiz adına birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek takımımıza gerekli maddi ve manevi desteği sağlayacağız" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA