1922 Konyaspor: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor 1922 Konyaspor: 0-0 - Son Dakika Spor

1922 Konyaspor: 0-0

22 dakika önce

STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy(xxx), Şenol Bektaş(xxx), Hakan Yoldaş(xxx)İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xx), Cengiz Ötkün(xx), Cumhur Yılmaztürk(xx), Ahmet Hakan Şahin(xxx), Tayfun Pektürk(xx), Niyazi Batuhan Salman(x)(Dk.

1922 Konyaspor: 0-0, System.String[]

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy(xxx), Şenol Bektaş(xxx), Hakan Yoldaş(xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xx), Cengiz Ötkün(xx), Cumhur Yılmaztürk(xx), Ahmet Hakan Şahin(xxx), Tayfun Pektürk(xx), Niyazi Batuhan Salman(x)(Dk. 67 Ömer Faruk Çalışkan x), Hacı Mustafa Karabulut(x)(Dk. 78 Raif Demir x), Enes Bayır(xx), Abdullah Balıkuv(xx), Bilal Özdemir(xx)

1922 KONYASPOR: Burak Kadem Yaşar(xxx), Seydi Katasoy(xx), Anıl Şahin(xxx), Ahmet Önay(xxx), Celal Hanalp(xx), Güray Gazioğlu(xxx)(Dk. 90+ Adem Eren Kabak ?), Mehmet Tuğrul Başkan(x)(Dk. 73 İbrahim Serdar Aydın x), Seddar Karaman(xx), Seyit Ahmet Han(xx)(Dk. 90 Burak Saban ?), Can Demir Aktav(xx), Ekrem Kayılıbal(x)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Ekrem Kayılıbal (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Enes Bayır (İnegölspor) - Anıl Şahin, Ekrem Kayılıbal, Burak Kadem Yaşar (Konyaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı 1922 Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz'in ara pasında topla buluşan Ahmet Hakan'ın aşırttığı top az farkla auta çıktı.

15'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Niyazi sağ kanattan ceza sahası içine topu ortaladı. Yükselen Ahmet'in kafayla topa vuruşu kalecide kaldı.

59'uncu dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Niyazi'nin ortasında yükselen Gökhan'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak geri döndü.

89'uncu dakikada sarı kartı bulunan Ekrem Kayılıbal, hakemin düdüğü çalmasına rağmen oyuna devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.


- Bursa
Ahmet Hakan Coşkun, İnegölspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:29 Kaynak: DHA
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