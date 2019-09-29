Son Dakika Haberleri: 1922 konyaspor: 2-1
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1922 konyaspor: 2-1

1 saat önce

STAT: Tarsus ŞehirHAKEMLER: Burak Taşkınsoy xx, Barkın Güdü xx, Murat Erölmez xxTARSUS İDMAN YURDU: Anıl xx, Mehmet xx, Yasin xxx, Nurullah xx (Dk. 77 Samet Eker x), Ali Yavuz xx (Dk. 70 Ferhat x), Yılmaz Can xxx (Dk.

1922 konyaspor: 2-1, System.String[]

STAT: Tarsus Şehir
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy xx, Barkın Güdü xx, Murat Erölmez xx
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl xx, Mehmet xx, Yasin xxx, Nurullah xx (Dk. 77 Samet Eker x), Ali Yavuz xx (Dk. 70 Ferhat x), Yılmaz Can xxx (Dk. Emir Can x), Erkam xx, Artun xxx, Alperen xx, Sefa xx, Onur
1922 KONYASPOR: İsmet xx, Seydi xx, Recep xx, Ahmet xx, Burak xx (Dk. 72 Celal x), Nurettin xx, Alpay xx, İbrahim xx (Dk. 84 Yılmaz Kılıç x), Seddar xx (Dk. 77 Samet Bulut x), Alper xx, Bünyamin xx
GOLLER: Dk. 4 Yılmaz, Dk. 88 Artun (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 34 Burak (1922 Konyaspor)
KIRMIZI KART: Alper (1922 Konyaspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Artun (Tarsus İdman Yurdu) - Seddar, Alpay (1922 Konyaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.



Burak Taşkınsoy, Ali Yavuz, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
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