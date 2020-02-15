1922 Konyaspor: 4-0

STAT: Zafer

HAKEMLER: Alim Kandemir, Kadir Kantekin, Vedat Hoşnam

GOLLER: Dk.2 Nazmi Candoğan, Dk.51 ve Dk.81 İlker Avşar, Dk.76 Kaan Baysal (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Ali Kılıç (Afjet Afyonspor) - Ali Ateş, Alpay Cin, Seydi Ahmet Han (1922 Konyaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor rakibi 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı ve puanını 34'e yükseltti.

2'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında, savunmanın sektirdiği topta araya giren Nazmi Candoğan ceza alanına girer girmez plase bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara göndererek takımını öne geçiren isim oldu: 1-0.

32'nci dakikada gelişen 1922 Konyaspor atağında sağ kanattan topu taşıyan Güray'ın ceza alanına yerden ortasında top kaleye yöneldi ancak Seddar'dan önce araya giren Semih topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

40'ıncı dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında ceza alanı ön çizgisinde topu önünde bulan Nazmi, savunmadan kurtularak uzak köşeye yerden bir vuruş yaptı. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Devamında pozisyonu savunma uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk 45 dakikalık diliminde başka pozisyon olmadı ve Afjet Afyonspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.

51'inci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında, sol kanattan İsmet'in ceza alanına yaptığı yüksek ortada iyi yükselen İlker'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Afjet Afyonspor farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

54'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Onur Ramazan'ın pasında ceza alanında topla buluşan Emre Tosun'un yerden şutunda araya giren İlker, topu topuğuyla ağlara gönderdi ancak ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

62'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Çağrı'nın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya İlker kafayı vurdu, top kaleci Kadem'de kaldı.

76'ncı dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Onur Ramazan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan İlker, geriden gelen Kaan'ı topla buluşturdu. Rakibinden topu kurtaran Kaan'ın vuruşunda Kadem topa dokundu ancak top ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi.

82'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında son çizgiye inen Çağrı'nın uzak direğe yaptığı ortaya kafayı vuran İlker, kendisinin ikinci, takımının 4'üncü golünü kaydetti: 4-0.

Kalan bölümlerde skor değişmedi ve 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Afjet Afyonspor puanını 34'e yükseltti. 1922 Konyaspor ise haftayı puansız kapatarak 24 puanda kaldı.

- Afyonkarahisar