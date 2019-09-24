1922 konyaspor: 4-2

STAT: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Mehmet Şengül (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Onur Taha (xx), Yusuf Yalçın (xx), Oğulcan (xx), Berkay Samancı (xxx), Egehan Gök (xx), Muzaffer (xx), Burak (x) (Dk. 69 Muhammed xxx), Ersel (x) (Dk. 46 Anıl xxx), Engin (x) (Dk. 91 Barışcan xx), Fatih (x) (Dk. 60 Yasin Ozan xx)

1922 KONYASPOR: Kadem Burak (xx) - Ekrem (xx), Adem Eren (xx), Seydi (xx), Bünyamin (xx), Emrah (x) (Dk. 93 Recep x), Yılmaz (xx), Doğan Can (xx) (Dk.106 Anıl xx), Güray (x) (Dk. 69 Celal x), Burak (x), Samet (xx)

SARI KARTLAR: Yusuf Yalçın, Oğulcan, Muzaffer (Altınordu) - Emrah, Recep, Bünyamin (1922 Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Altınordu evinde 1922 Konyaspor'u normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta seri penaltı atışları sonucunda 4-2 yenerek tur atladı.

12'nci dakikada Altınordu'dan Ersel uzaklardan şansını denedi, kaleci Kadem Burak topu rahatlıkla kontrol etti.

27'nci dakikada ani gelişen 1922 Konyaspor atağında Doğan Can kafayla topu indirdi, Burak Sabah'ın gelişine vurduğu topu kaleci Ali Emre bloke etti.

32'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Doğan Can ceza sahasına girmeden çaprazdan vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

47'nci dakikada Samet 30 metreden kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59'uncu dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında Engin soldan ortaladı, Anıl'ın plasesi defansa çarparak kornere çıktı.

77'nc, dakikada Burak sağdan ortaladı, Samet'in vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı. Normal süre ve uzatmalar 0-0 bitince 120 dakika sonunda seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Altınordu'da Yasin Ozan, Muhammed, Anıl ve Berkay penaltı vuruşlarını gole çevirirken, 1922 Konyaspor'da Recep ve Burak'ın penaltılarında kaleci Ali Mert gole izin vermedi. Konuk takımda Samet ve Anıl penaltı atışlarını gole çevirdi.