1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: 2'nci Lig 3 gruba ayrılsın
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kendilerinin yarıştığı 3'üncü Lig müsabakalarının 18 Temmuz'da başlayacağını hatırlatan Aktaş, "Maalesef bu salgın hemen bitecek gibi görünmüyor. Önümüzdeki sene de pandemi sürecek. O nedenle kalan maçların oynanmasını riskli görüyoruz. Yeni sisteme geçilmeli. 3'üncü Lig'de ilk 6 sırada yer alan takımlar direkt 2'nci Lig'e yükseltilebilir. Gelecek sezon 2'nci Lig 3 gruba ayrılsın. 3'üncü Lig ise 2 seneliğine bölgelere ayrılıp amatör lig olarak oynansın" dedi. Cihan Aktaş, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'deki takımların ciddi maddi sıkıntılar çektiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle seyahat etmek çok zorlu olacak. 3'üncü Lig'de birçok takım uzak deplasmanlara gidiyor. Bu da risk teşkil ediyor. Bu nedenle 3'üncü Lig bölgelere ayrılmalı ve amatör olarak oynanmalı. Hatta bunu 2'nci Lig'de de uygulayabiliriz. Uçakla seyahat hem riskli hem de maddi olarak kulüpleri yıpratır. 3'üncü Lig'de kulüplerin yüzde 90'ı 2'nci Lig'in 3 gruba ayrılması konusunda aynı fikirde. Yeni dünya düzenine geçeceğiz. Bunu futbolda da uygulamalıyız" yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:07 Kaynak: DHA
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