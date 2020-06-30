1928 Bucaspor Başkanı Aktaş'tan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'ne tepki - Son Dakika

1928 Bucaspor Başkanı Aktaş'tan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'ne tepki

İZMİR / DHA1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, 2. ve 3. Lig takımlarının başkanlarının liglerin devam etmemesi yönünde görüş bildirmesine itiraz ederek, "Biz bir yıldır emek verdik, para harcadık.

İZMİR/ DHA

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1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, 2. ve 3. Lig takımlarının başkanlarının liglerin devam etmemesi yönünde görüş bildirmesine itiraz ederek, "Biz bir yıldır emek verdik, para harcadık. Bu yapılan ayıptır. Hiçbir kulüp, birilerinin eteğinin altına saklanmadan çıkıp oynasın" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin liglerde kalan maçların oynanmaması ve ligin tescil edilmesi başvurusunu karara bağlayacağını açıkladı. En son 18 Temmuz'da maçların kaldığı yerden yeniden başlayacağını açıklayan TFF, gelen talepler üzerine inceleyeceğini bildirdi. 2. ve 3. Lig'deki 89 takımın başkanlarının yer aldığı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda isyan eden 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, birliğin ligler oynanmasın dedikten sonra başkanların görüşlerini aldığını, bu şekilde liglerin olduğu gibi tescil edilmesini hedeflediğini söyledi. Birliğin tutumunu yanlış bulan Aktaş, en başından bu yana liglerin oynanmasını istediklerini aktardı. Aktaş, "Kulüplerin sundukları dilekçeler nedeniyle şu an Play Off bile oynanmadan liglerin onaylanması konuşulmakta. İlk olarak başkanların görüşlerine yer verilmedi. Ayrıca birlik, TFF ile konuşulduğunu bizlere söylemedi" ifadelerini kullandı.

"HERKES EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALSIN"

Verdikleri emeklerin hiçe sayıldığına vurgu yapan Aktaş, 1928 Bucaspor'u hak ettiği yerlere taşımak adına ciddi harcama yaptıklarını söyledi. Aktaş, "Biz emek verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu tutum ve yapılanlar bir ayıptır. Kimse kimsenin eteğinin altına saklanmadan sahaya çıkıp oynamalıdır. Şu an ki ortamı bir kurtuluş olarak görmeden sahaya çıkalım ve oynayalım. Herkes emeğinin karşılığını alsın, bir alt lige düşecek olanlar oynayarak düşsün, bir üst lige çıkacak olanlar da savaşarak çıksın. Her takımın kaderini verdiği mücadele belirlesin" şeklinde konuştu.

"GERÇEKTEN ADALET SAĞLANAMIYORSA OYNAYALIM"

Adaletin tam anlamıyla uygulanması gerektiğini, uygulanmayacaksa da maçların devam etmesi gerektiğini belirten genç başkan, "Herkes samimi ve dürüst olmalı. Bazı takımların çıkarlarına göre değil olması gerekene göre hareket etmeliyiz. İlk 2 çıksın, Play Off oynanmasın, bu sezon düşme de olmasın diye baskı kurmak için herkesten yazı toplamak nedir?" diyerek birliği sitem etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Cihan Aktaş, Bucaspor, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 1928 Bucaspor Başkanı Aktaş'tan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'ne tepki - Son Dakika Spor
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