1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: Uzun ara verilmesi handikap - Son Dakika
Son Dakika Spor 1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: Uzun ara verilmesi handikap - Son Dakika Spor

1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: Uzun ara verilmesi handikap

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendirdi.

1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: Uzun ara verilmesi handikap, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendirdi. Doğru bir karar alındığını ancak liglerin geç başlamaması gerektiğini de belirten Aktaş, "Burada liglerin ne zaman başlayacağı çok önemli. Uzun bir ara olursa futbolcular form olarak sıfırlanacak. Kulağımıza başlangıcın 1 Haziran tarihinde olabileceği geliyor. Elbette futbolcuları ve futbol camiasını sağlıklı bir şekilde ayakta tutmalıyız. Ancak başlangıç kararını ne zaman alacağımız önemli. Biz bütün takıma uyarılarımızı yaptık. Özellikle oyuncularımızın yaşlı aile bireyleriyle görüşmesini yasakladık. Çünkü sevdiklerimizi korumalıyız. Herkes evde yapılacak çalışma programına uyacak" diye konuştu.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:29 Kaynak: DHA

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