1928 Bucaspor'da 3 pozitif vaka

3. Lig ekiplerinden1928 Bucaspor'da 2'si futbolcu, 1'i idari kadrodan olmak üzere 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'a 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir başlangıç yapan 1928 Bucaspor, korona virüs vakalarıyla sarsıldı. Bugün oynanacak Manisaspor karşılaşması öncesi sarı-lacivertli ekipte 2'si futbolcu, 1'i idari kadrodan olmak üzere 3 kişinin korona virüs testleri pozitif olarak sonuçlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan 1928 Bucaspor Kulübü, "Profesyonel takım oyuncularımızdan iki kişinin ve idari kadrodan bir kişinin dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan kişiler ev izolasyonuna alınmış ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Konuyla ilgili bir gelişme oldukça bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR