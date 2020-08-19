1928 Bucaspor'da iki yolcu

TFF 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor'da iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Mustafa Şen'le yeniden anlaşmayıp, deneyimli orta saha oyuncusuna katkılarından dolayı teşekkür etti. 37 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 22 maçta 2 gol kaydetti. İzmir ekibinde 24 yaşındaki ön libero Bertuğ Başdemir ise kiralık olarak Belediye Derincespor'a gönderildi. Bertuğ, 25 maçta 2 kez rakip fileleri sarsmıştı. 1928 Bucaspor daha önce kaleci Yunus Emre Kar'la da yollarını ayırmıştı.