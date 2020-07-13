1928 Bucaspor'da sürpriz değişim! Ersin Aka gitti, Tolga Doğantez geldi... - Son Dakika

1928 Bucaspor'da sürpriz değişim! Ersin Aka gitti, Tolga Doğantez geldi...

Aka'nın yerine sportif direktör Tolga Doğantez'i takımın başına getirdiklerini belirten Aktaş, "Takım içindeki havadan son derece memnunuz. Biz şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz.

Aka'nın yerine sportif direktör Tolga Doğantez'i takımın başına getirdiklerini belirten Aktaş, "Takım içindeki havadan son derece memnunuz. Biz şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Amacımız kupaya ulaşmak. Oyuncularımız kaliteli, birçok defa Play-Off oynamış veya şampiyonluk görmüş isimler. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız. Onların yaşadıkları deneyimlere inancımız tam. Önümüzdeki mücadelelerde de Tolga hocamıza güveniyoruz. Kendisi Türk futbolunda çok önemli görevler yaptı. Çok deneyimli bir isim ve bizim için değerli. Futbolda böyle ayrılıklar doğal" dedi.

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Aktaş, Tolga Doğantez'in 1928 Bucaspor'un sportif direktörlük görevini üstlendiğini hatırlattı. Başkan Aktaş, "Tolga Doğantez kulübümüze büyük emekler verdi. O bize güveniyor, biz de ona. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftar, yönetim, camia, oyuncu grubu olarak Play-Off'a odaklanmış durumdayız. Önce 68 Aksaray Belediyespor'u, ardından gelecek rakibimizi saf dışı bırakacağız. Bu süreçte bize inanan, bize güvenen isimlerle yolumuzu sürdüreceğiz. Yolumuzun sonu da şampiyonluğa çıkıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan 1928 Bucaspor, Play-Off öncesi antrenmanlarını Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda kamp yaparak gerçekleştiriyor. Ersin Aka, bu sezon İzmir ekibinin başında çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

DOĞANTEZ DÖRDÜNCÜ TEKNİK ADAM OLDU

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona Cİ Group Buca ismiyle başlayıp ikinci yarıda 1928 Bucaspor ismiyle yarışan sarı-lacivertlilerde bu sezon teknik direktör değirmeni çalıştı. Sezona Ercümend Coşkundere ile başlayan İzmir ekibi 4'üncü haftada takımı Nihat Balan'a emanet etti. Ancak Balan'la 10 hafta çalışan Başkan Cihan Aktaş, Ersin Aka'yı dümene getirdi. Aka 1928 Bucaspor'u Play-Off'lara taşısa da kalıcı olamadı. Takımda sportif direktör olarak görev yapan Tolga Doğantez, Buca'nın 4'üncü çalıştırıcısı oldu. Doğantez, daha önce Bucaspor'da teknik adamlık yapmıştı.

Bucaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:56 

Son Dakika Spor 1928 Bucaspor'da sürpriz değişim! Ersin Aka gitti, Tolga Doğantez geldi... - Son Dakika Spor
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